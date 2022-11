Der 68-Jährige hatte bereits zugegeben, im Jahr 1987 zwei Frauen im Alter von 20 und 25 Jahren ermordet und sich an deren leblosen Körpern vergangenen zu haben. Zudem missbrauchte der Mann zwischen 2008 und 2020 nach eigenen Angaben 78 Leichen von Frauen und Mädchen in verschiedenen Leichenhallen in den Grafschaften Kent und Sussex, wo er als Elektriker gearbeitet hatte. Er wurde dafür im vergangenen Jahr zu lebenslanger Haft verurteilt.