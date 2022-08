»Ich bete dafür, dass der High Court das Richtige tut«, sagt Archies Mutter, Hollie Dance, nachdem die Familie am Morgen beim High Court in London einen entsprechenden Antrag gestellt hat, um Archie in ein Hospiz verlegen zu lassen. Kein volles, steriles Krankenhauszimmer, sondern eine ruhige, friedliche Umgebung wünschen sie ihm in den letzten Minuten seines Lebens.