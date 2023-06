Der Verteidiger, Barry White, sagte, die Frau benötige ihre »Familie und Unterstützung« und keine Gefängnisstrafe.

Entsetzen über das Urteil

Im April 2023 wurde dem Richter ein Plädoyer zur Strafmilderung übermittelt, das unter anderem vom Royal College of Obstetricians and Gynaecologists und dem Royal College of Midwives unterzeichnet wurde. »Wir bitten Euer Ehren, in diesem Fall Milde walten zu lassen. Wir befürchten, dass eine Freiheitsstrafe in diesem Fall anderen Frauen, die telemedizinische Abtreibungsdienste in Anspruch nehmen oder spätere Schwangerschaftsabbrüche erleben, signalisieren könnte, dass sie eine Gefängnisstrafe riskieren, wenn sie medizinische Hilfe in Anspruch nehmen«, heißt es darin.