Britische Krankenschwester muss wegen siebenfachen Babymords lebenslang hinter Gitter

Bei der Verkündung am Montag war gut ein Dutzend Angehörige der Opfer anwesend, wie die Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal meldete. Zunächst wurden Erklärungen der betroffenen Familien verlesen.

L. hatte die Teilnahme an der Strafmaßverkündung verweigert und war nicht vor Gericht erschienen, was Premierminister Rishi Sunak »feige« nannte. Britische Gerichte haben keine Handhabe, die Anwesenheit von Straftätern zu erzwingen. Daher will die Regierung zukünftig gesetzlich Verurteilte dazu zwingen, bei der Verlesung ihres Strafmaßes und von Aussagen der Angehörigen dabei zu sein.

Hat die Klinikleitung versagt?

Die Babys waren zwischen Juni 2015 und Juni 2016 auf der Neugeborenen-Station des Countess of Chester Hospital im Nordwesten Englands getötet worden. In dem Prozess, der zehn Monate dauerte, hatten Ärzte des Krankenhauses erklärt, dass sie schon im Oktober 2015 erste Bedenken angemeldet hätten, was die Arbeit der Krankenschwester betraf. Die Zahl der Notfälle mit Neugeborenen war während ihrer Arbeitszeit merklich gestiegen.