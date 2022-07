Opfer hätten gegenüber der Kommission berichtet, wie Männer sich ihr Vertrauen erschlichen hätten und dieses dann missbraucht hätten. Sie hätten sie als »Sexualobjekte oder Waren« behandelt.

Die örtliche Polizei und die lokale Regierung haben inzwischen um Entschuldigung gebeten.

In Großbritannien wurden in den zurückliegenden Jahren mehrere Fälle sexueller Ausbeutung in großem Stil aufgedeckt. In Rotherham waren Ermittlungen zufolge mindestens 1400 Kinder zwischen 1997 und 2013 sexuell ausgebeutet worden. Auch hier gibt es Vorwürfe gegen die Polizei. Eine weitere Bande flog vor einigen Jahren in Rochdale auf. In Newcastle wurden 2017 Dutzende Mitglieder eines Missbrauchsrings verurteilt.