Nach dem Urteil gegen die britische Krankenschwester Lucy L. wegen der Ermordung von sieben Babys und des versuchten Mordes an sechs weiteren hat die Regierung in London eine Untersuchung angekündigt. In dem öffentlichen Verfahren sollten die weiteren Umstände zu den Taten der Krankenschwester geklärt werden, kündigte Gesundheitsminister Steve Barclay an.