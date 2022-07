Eine Mutter und ihr Lebensgefährte sind in England schuldig gesprochen worden, den 15-jährigen Sohn der Frau ermordet zu haben.

Der Teenager war an den Folgen seiner Verletzungen gestorben, nachdem er von den beiden Erwachsenen unter anderem mit Schlägen und Stichen gefoltert worden war, wie die Jury am Crown Court in Leeds feststellte. Die Verurteilten stritten ab, den Jungen ermordet zu haben.