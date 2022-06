»Ich wusste, ich konnte nicht gehen, es gab nichts, was ich tun konnte«, wurde die Frau zitiert. Auch sie war nach eigener Aussage in der Hoffnung auf ein besseres Leben zu dem Paar gekommen. Sie sei mit dem Versprechen gelockt worden, dass durch das Paar »für alles gesorgt werde«. Schließlich sei jedoch kaum Zeit zum Schlafen gewesen.

Paar verprasste Gehälter für Autos und Glücksspiel

Das Paar habe seine Opfer zum Arbeiten in verschiedenen Jobs gezwungen und die Löhne selbst für Autos oder Glücksspiel ausgegeben. In einem Fall soll eines der Opfer etwa mit einem gebrochenen Arm zur Arbeit in einer Autowaschanlage gezwungen worden sein.