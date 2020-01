Ein Serienvergewaltiger muss in Großbritannien für mindestens 30 Jahre ins Gefängnis. Das hat ein Gericht in Manchester entschieden. Der 36-Jährige wurde wegen sexuellen Missbrauchs von 48 Männern zu lebenslanger Haft verurteilt. Reynhard S. filmte seine bewusstlosen Opfer dabei, wie er sie vergewaltigte.

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter sich sogar an mehr als 190 Männern verging. Viele von ihnen konnten bislang allerdings nicht identifiziert werden. Möglicherweise fehle den Opfern jegliche Erinnerung, hieß es nach dem Urteil.

Öffentliche Videoaufnahmen belegten, dass S. in den frühen Morgenstunden oft in der Umgebung von Nachtklubs in Manchester unterwegs war, um sich gezielt seine Opfer zu suchen. Diese waren in der Regel jung, betrunken und allein.

S. hatte den Polizeiangaben zufolge die Verbrechen über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren begangen. Der Student aus Indonesien versprach demnach seinen Opfern, dass sie in seiner Wohnung ein Getränk oder einen Schlafplatz bekämen und ihr Handy aufladen dürften. Dort habe er dann die Männer betäubt.

"Als Monster bezeichnet"

Dass der Vergewaltiger so viele Opfer fand, lag nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft auch an seinem harmlosen Aussehen: Der 36-Jährige wirkt sehr jung und ist schmächtig. Dass er seine Wohnung in der Innenstadt von Manchester hatte, halten die Ermittler für ein Kalkül, um viele Opfer zu finden.

"Sie sind ein böser Serien-Sexualstraftäter, der junge Männer ausnutzte, die in die Stadt kamen und nichts weiter wollten, als einen schönen Abend mit ihren Freunden zu haben", sagte Richterin Suzanne Goddard. "Eines Ihrer Opfer hat Sie als Monster bezeichnet." Angesichts der Verbrechen sei das eine zutreffende Beschreibung.

Der Täter hatte hingegen behauptet, die Männer hätten sich freiwillig bei Sexspielen filmen lassen, bei denen sie sich tot stellten. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete das als absurd, zumal einige der Opfer hörbar auf den Aufnahmen schnarchten.

Die Ermittler vermuten, dass der Sexualstraftäter den jungen Männern alkoholische Getränke gab, die mit einer Substanz wie GHB (Gamma-Hydroxybuttersäure; sogenannte K.o.-Tropfen) versetzt waren. Sie kann euphorisch machen, aber wirkt in höheren Dosierungen wie ein Narkosemittel. S. flog erst auf, als eines seiner Opfer frühzeitig erwachte.