Die Verteidigung von Ahmed Remmo geht weiter in die Offensive. Der 24-Jährige ist angeklagt, gemeinsam mit fünf anderen Mitgliedern des Berliner Remmo-Clans am frühen Morgen des 25. November 2019 am Einbruch ins Dresdner Grüne Gewölbe beteiligt gewesen zu sein.

Die Diebe hatten Juwelen von unsagbarem kunsthistorischen Wert erbeutet, der Versicherungswert wird auf mindestens 113,8 Millionen Euro geschätzt. Die sechs Brüder und Cousins im Alter von 23 bis 28 Jahren müssen sich unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls vor dem Landgericht Dresden verantworten.

Vergangene Woche präsentierte Verteidigerin Lara Wolf ein mutmaßliches Alibi für ihren Mandanten. Aus Unterlagen, die die Staatsanwaltschaft den Prozessbeteiligten nachgereicht hatte, geht hervor, dass Ahmed Remmo in der Tatnacht bis mindestens 2.46 Uhr in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Berlin und keineswegs, wie es in der Anklage heißt, im Auto auf dem Weg nach Dresden gewesen sein soll. Irgendwann, irgendwie Nun hat die Staatsanwaltschaft zu dem mutmaßlichen Alibi Stellung genommen. Nicht mündlich in öffentlicher Hauptverhandlung, sondern schriftlich durch Mitteilung ans Gericht. Remmos Verteidigerin sorgt dafür, dass der Inhalt am Dienstag im Prozess bekannt wird.

Ihrer Darstellung zufolge geht auch die Staatsanwaltschaft nicht mehr davon aus, dass Ahmed Remmo mit den weiteren Angeklagten gegen 1.35 Uhr mit einem Mercedes und einem Audi von Berlin nach Dresden gefahren und gegen 3.40 Uhr in Dresden angekommen ist. Stattdessen solle sich ihr Mandant laut Staatsanwaltschaft nun irgendwann und irgendwie nach 2.45 Uhr auf dem Weg nach Dresden gemacht haben. Dies, so Wolf, widerspreche nicht nur der Anklage, sondern auch den bisherigen Erkenntnissen aus der Hauptverhandlung. Von Hinweisen auf eine weitere Fahrt von Berlin nach Dresden in der Tatnacht war bisher nie die Rede.

Mit Äxten ins Juwelenzimmer Die Verteidigung fordert die Staatsanwaltschaft auf darzulegen, auf welcher Grundlage sie an einer Tatbeteiligung Ahmed Remmos festhalte. Und sie erneuert die Forderung, das Verfahren gegen ihren Mandanten von dem Verfahren gegen die fünf anderen Angeklagten abzutrennen und »zügig« zu beenden. Zwei der Angeklagten, Wissam und Mohamed Remmo, sollen am 25. November 2019 kurz vor fünf Uhr durch ein vergittertes Fenster ins Historische Grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss geklettert sein. Die Täter liefen ins Juwelenzimmer und schlugen mit Äxten auf das Glas der Vitrine ein, in der sich der Schatz von August des Starken befand.

Der Direktor macht nicht viele Worte Dirk Syndram, 66, war damals Direktor des Grünen Gewölbes, seit September 2021 ist er im Ruhestand. »Die Objekte gehören zu den wichtigsten Schatzkunstwerken, die wir überhaupt in der europäischen Welt haben«, sagt er am Dienstag als Zeuge vor Gericht. Er gerät ins Schwärmen, als er über die Juwelengarnituren des 18. Jahrhunderts spricht, die im prächtigsten Saal des Historischen Grünen Gewölbes zu bestaunen waren. »Absolut spektakulär«, sagt er. »Die Juwelengarnituren sind so etwas wie Weltkulturerbe.« Als er an jenem Novembermorgen telefonisch über den Einbruch informiert wurde, sei er sofort ins Museum gefahren. Er habe den Tatort zunächst nicht betreten dürfen und eine Polizistin gefragt, wie die Vitrine aussehe. »Leer«, hieß es. »Ich war total unter Schock.«

Tatsächlich war die Vitrine nicht komplett leergeräumt, einzelne Stücke, zum Teil Bruchstücke, blieben übrig. »Kann man mit den Resten kunsthistorisch noch etwas anfangen?«, fragt die Beisitzende Richterin. Der frühere Direktor macht nicht viele Worte. »Nö«, lautet seine Antwort.