Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden Offenbar weniger gestohlen als befürchtet

Bei dem Diebstahl von Juwelen aus dem historischen Grünen Gewölbe in Dresden sind offenbar weniger Objekte entwendet worden als zunächst befürchtet. Das sagte Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) bei einer Pressekonferenz.

Die Einbrecher hätten bei ihrem Diebstahl offenkundig Spuren mit Feuerlöschpulver verwischen wollen, sagte Museumsdirektor Dirk Syndram, der die Vitrine in Augenschein nehmen konnte. Es müsse nun geschaut werden, wie beispielsweise Perlen "das überstanden haben". Über die geplünderte Vitrine im Grünen Gewölbe sagte Syndram: "Leer ist sie nicht." Sie zeige "ein Kampffeld". "Wir müssen schauen, wie wir sie auch wieder zum Glanz bringen können."

Die Wachmänner im Grünen Gewölbe hätten wegen des brutalen Vorgehens der Täter beim Einbruch in die Schatzkammer nicht eingegriffen, teilte die Leitung der Staatlichen Kunstsammlungen mit. Anders als zunächst bekannt gegeben sind die Wachleute bewaffnet. Details wurden aber nicht genannt.

Auch der kaufmännische Direktor des Grünen Gewölbes, Dirk Burghardt, verteidigte das Vorgehen des Sicherheitspersonals. Einer der beiden Wachleute habe sich dafür entschieden, die 110 zu wählen und nicht den Alarmknopf zu drücken. Dieser signalisiere nur, dass etwas nicht in Ordnung sei.

Dank des direkten Drahts zur Polizei habe das Gespräch gleich aufgezeichnet werden können. Innerhalb "kürzester Zeit" hat es laut Burghardt drei Alarmierungen gegeben, zudem habe der Täter mit "brachialer Gewalt" auf die Vitrine eingeschlagen. Angesichts dieser Situation habe sich der Wachmann dafür entschieden, nicht zum Tatort zu gehen, sondern die Polizei am Diensteingang in Empfang zu nehmen.

Seit dem Einbruch am Montag fahndet die Polizei nach den flüchtigen Einbrechern. "Die Täter sind mit hoher krimineller Energie und Vorsatz an den sächsischen Staatsschatz herangetreten", sagte der Technische Leiter der SKD, Michael John. Der Angriff sei in außergewöhnlicher Weise vor- und nachbereitet worden. Aus diesem Grund gehe man auch von Insiderwissen aus. Es wäre schrecklich, wenn es einen Mittäter innerhalb der SKD gebe, sagte Generaldirektorin Marion Ackermann.

Überwachungsvideo zeigt Museumseinbruch: