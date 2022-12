Der Staatsanwaltschaft Dresden ist zusammen mit der Soko Epaulette und dem LKA Sachsen ein Coup gelungen: Sie haben in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember in Berlin einen erheblichen Teil des beim Einbruch in das Grüne Gewölbe entwendeten Diebesgutes sichergestellt. Das teilten die Behörden am Samstag mit . Demnach handelt es sich um 31 Einzelteile, darunter auch mehrere vollständig erscheinende Stücke, wie der Hutschmuck und der Bruststern des polnischen Weißen Adler-Ordens aus der Brillantgarnitur.