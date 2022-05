Als Besucher verfolgt Jihad Remmo an diesem Dienstag im Hochsicherheitssaal des Landgerichts Dresden den Prozess um den Einbruch ins Grüne Gewölbe. Angeklagt sind sechs Mitglieder seiner Familie, darunter sein Bruder Bashir Remmo. Dass es vorerst seine letzten Stunden in Freiheit sind, ahnt Jihad Remmo nicht.

Um 14.50 Uhr beendet der Vorsitzende Richter den Verhandlungstag. Wenige Minuten später wird Jihad Remmo festgenommen. Zu verdanken hat er das einem Verwandten: Rabieh Remo. Auch er sitzt auf der Anklagebank.

»In Kenntnis des gesamten Tatplans« Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft Jihad Remmo vor, den sechs Angeklagten Beihilfe zum Einbruch ins Grüne Gewölbe, zum Diebstahl des Sachsenschatzes und auch zur besonders schweren Brandstiftung in einer Tiefgarage in Dresden geleistet zu haben. »Ihm wird konkret vorgeworfen, die Tat der sechs Hauptangeklagten umfassend mit vorbereitet und geplant zu haben«, sagt Jürgen Schmidt, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am frühen Abend und fügt an: »In Kenntnis des gesamten Tatplans.«

Jihad Remmo war regelmäßig Besucher des Prozesses. Auch gegen ihn läuft seit Längerem ein Ermittlungsverfahren in dieser Sache. Warum also jetzt die Festnahme? Die Staatsanwaltschaft begründet diesen Schritt ausdrücklich mit der Einlassung von Rabieh Remo. Dessen Aussage vor Gericht habe »nicht unmaßgeblich zur Begründung des dringenden Tatverdachts beigetragen«, sagt der Sprecher. Einen Namen nannte er doch Rabieh Remo hatte am 29. März 2022 seinen Verteidiger in seinem Namen eine Aussage verlesen lassen. Darin teilte Rabieh Remo mit, dass er wisse, wer die Tat maßgeblich geplant hat und wer beteiligt war. »Zur Tatbeteiligung anderer Personen will und werde ich mich nicht äußern.« Nur über seine eigene Beteiligung wolle er reden, sagte er. Aber einen Namen nannte er doch: Jihad Remmo.

Jihad Remmo habe am Steuer eines Autos gesessen, mit dem Rabieh Remo und weitere Männer in Berlin am Abend des 24. November 2019 zu Rabieh Remos Wohnung gefahren seien. Dort habe Rabieh Remo Kleidung für den Einbruch holen und sich danach mit anderen Leuten treffen und mit diesen noch in der Nacht nach Dresden zum Grünen Gewölbe fahren wollen. Im Kofferraum lag Einbruchswerkzeug Doch Jihad Remmo, Rabieh Remo und die anderen seien in eine Polizeikontrolle geraten. Ihre Personalien wurden festgestellt. Im Kofferraum lag Einbruchswerkzeug. »Für mich war völlig klar, dass die Sache damit vorbei war«, sagte Rabieh Remo. Er will aus dem Auto ausgestiegen und die Nacht bei seinen Eltern in Berlin, nicht in Dresden verbracht haben. »Jihad fuhr weiter«, sagte er. Wohin er fuhr, sagte er nicht.

Laut Staatsanwaltschaft soll es neben Rabieh Remos Aussage noch weitere Hinweise geben, die auf eine Beteiligung von Jihad Remmo hindeuten. Am Dienstag wurden seine Wohnung in Berlin-Kreuzberg und sein Auto durchsucht. Welche weiteren Hinweise es für seine Tatbeteiligung gibt, sagte der Sprecher nicht. Spuren mit dem Feuerlöscher vernichtet Dass seine DNA jedenfalls nicht im Grünen Gewölbe des Residenzschlosses, auch nicht an der Schlossmauer gefunden wurde, über die die Diebe in den frühen Morgenstunden des 25. November 2019 geklettert sind, hört Jihad Remmo an diesem Dienstag noch selbst im Gerichtssaal.

Ralf Nixdorf, der Chef der DNA-Analytik des Landeskriminalamtes Sachsen, hat an diesem Tag sein Gutachten erstattet. Im Grünen Gewölbe fanden die Ermittler keinerlei relevante und verwertbare DNA. Die Täter haben im Grünen Gewölbe den Inhalt eines Feuerlöschers versprüht und damit mögliche Spuren erfolgreich vernichtet. »So etwas mögen wir nicht«, sagt Nixdorf. »Das ist für eine Spurensicherung schon negativ.« Nur an einem Mauerstück außerhalb des Schlosses fand sich genetisches Material. Eindeutig sei es vier Angeklagten zuzuordnen: Wissam, Bashir und Mohamed Remmo sowie Rabieh Remo. Eine schwache DNA-Spur, »nahe der Nachweisgrenze«, weise auf einen fünften Angeklagten hin, Abdul Majed Remmo. Doch dass er der Verursacher dieser Spur ist, sei lediglich »nicht auszuschließen« und damit ein schwaches Indiz. Vom sechsten Angeklagten, Ahmed Remmo, fand sich gar keine DNA.