Wenn er die Tat in einem einzigen Satz beschreiben müsste, sagt der Vorsitzende Richter, dann wäre es folgender: »Dieser Betrug hat so gut funktioniert, weil er so schlecht war.«

Je nach Sichtweise hat Marcus v. N., der Angeklagte, alles richtig oder alles falsch gemacht, als er sich im Dezember 2021 den Diebstahl des Sachsenschatzes aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden zunutze machte, um 40.000 Euro zu ergaunern. Der 54-jährige Niederländer ist vielfach wegen Betrugs vorbestraft: in seiner Heimat, in der Schweiz, in Großbritannien. An diesem Freitag kommt die nächste Verurteilung hinzu.