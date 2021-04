»Nicht fair, nicht erforderlich, unangemessen« Freiheitsrechtler kündigen Klage gegen Corona-Notbremse an

In der Pandemie greift der Staat massiv in die Grundrechte ein. Gegen die Notbremse will die Gesellschaft für Freiheitsrechte nun vorgehen. Die geplanten Ausgangssperren seien zu unbestimmt und unverhältnismäßig.