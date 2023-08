Die Polizei ermittelt gegen Angehörige der Feuerwehr in Gundelsheim (Landkreis Heilbronn), weil sie eine rechte Parole aus einem Fahrzeug gerufen haben sollen. Eine entsprechende Strafanzeige der Stadt Gundelsheim sei am Donnerstag eingegangen, teilte eine Polizeisprecherin in Heilbronn mit.