Die Ermittler im Fall der Säureanschlags auf Bernhard Günther haben weitere Details bekanntgegeben. Die Attacke soll nicht das Ziel gehabt haben, den Innogy-Manager zu töten. "Ziel des Anschlags war es, ihn zu entstellen", sagte eine Sprecherin der Wuppertaler Staatsanwaltschaft. Teile des Gesichts des Finanzvorstands waren bei dem Säure-Anschlag verätzt worden.

Nach der Tat im März 2018 hatten die Behörden die Attacke als versuchten Mord eingestuft. Inzwischen ermitteln sie wegen schwerer Körperverletzung. Dafür drohen bis zu zehn Jahre Haft. Details dazu, warum sie nicht mehr von einem Tötungsvorsatz ausgehe, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. (Lesen Sie hier mehr zu dem Fall)

Wegen des Säureanschlags war in der vergangenen Woche in Köln ein 32-jähriger Verdächtiger festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Er bestreite die Tat, sagte die Wuppertaler Behördensprecherin. Es werde auch gegen weitere Verdächtige ermittelt.