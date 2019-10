Gut ein Jahr dauerte es, bis sich Bernhard Günter wieder in die Öffentlichkeit traute. Im März dieses Jahres nahm der Innogy-Finanzvorstand an der Bilanzpressekonferenz seines Unternehmens in Essen teil. Er trug ein schwarzes Stirnband, eine getönte Brille schützte seine Augen. "Vor einem Jahr war es alles andere als klar, dass ich das wieder machen kann", sagte er damals laut "Handelsblatt".

Am 4. März 2018 ging Günther nach eigenen Angaben in Haan bei Düsseldorf mit Freunden Joggen. Was dann geschah, stellte er im Gespräch mit der Wirtschaftszeitung so dar: 300 Meter vor seinem Haus habe sich die Gruppe getrennt, er sei alleine weitergelaufen. Zwei jüngere Männer hätten ihm aufgelauert. Einer habe ihm den Weg abgeschnitten, der andere sei von hinten gekommen. Er sei zu Boden gebracht, festgehalten und mit einer Flüssigkeit übergossen worden. Dann seien beide verschwunden. "Das lief innerhalb von wenigen Sekunden ab", sagte er.

Federico Gambarini/DPA Bernhard Günther im März 2019 bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Angriff: "Vor einem Jahr war es alles andere als klar, dass ich das wieder machen kann"

Günther, der zeitweise in Lebensgefahr schwebte, wurde drei Wochen nach dem Angriff aus dem Krankenhaus entlassen. Die Ärzte konnten sein Augenlicht retten. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, wertete Videomaterial aus, klebte Plakate. Im September 2018 stellte sie ihre Arbeit ein - ohne Erfolg.

Nun haben die Wuppertaler Ermittler doch noch einen Durchbruch vermeldet: Ein 32-Jähriger sitze in Untersuchungshaft. Er sei am 18. Oktober bei einer Sportveranstaltung in Köln festgenommen worden und stehe unter dringendem Tatverdacht.

Unklar ist weiterhin, welches Motiv der Mann gehabt haben soll. Wenige Tage nach dem Überfall auf Günther war bekannt geworden, dass die RWE-Tochter Innogy zerschlagen und Teile vom Konkurrenten E.on übernommen werden sollten. Im Interview mit dem "Handelsblatt" wollte Günther nicht über einen möglichen Zusammenhang spekulieren.

80.000 Euro Belohnung

Wie nun die Festnahme gelang, obwohl die Akte bereits zu war, lassen die Ermittler offen. In der Pressemitteilung heißt es lediglich, man habe die Arbeit aufgrund anonymer Hinweise wieder aufgenommen. Innogy selbst hatte nach dem vorläufigen Ende der Ermittlungen 80.000 Euro für Hinweise ausgelobt.

Über ihre Ermittlungen hält sich die Wuppertaler Staatsanwaltschaft bedeckt. Es habe sich nicht um einen politisch motivierten Anschlag gehandelt, sagte eine Sprecherin. Ermittelt werde wegen Körperverletzung.

Der Säureangriff war nicht die erste Attacke auf den Manager. Jahre zuvor war Günther, auch damals beim Joggen, verprügelt worden. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass der Verdächtige auch für den weiter zurückliegenden Überfall verantwortlich sei, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Der verhaftete 32-jährige handelte offenkundig nicht alleine: Schon Günther hatte von zwei Angreifern berichtet. Und die Staatsanwaltschaft teilte nun mit, man habe in mehreren Städten Wohnungen möglicher Komplizen des Verdächtigen durchsucht. Die Ermittlungen, so viel lässt man in Wuppertal durchblicken, sind noch längst nicht abgeschlossen.