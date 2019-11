Nach dem Säureanschlag auf den Innogy-Vorstand Bernhard Günther vor gut anderthalb Jahren kommt ein Tatverdächtiger wieder auf freien Fuß. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wuppertal. Günther sei am Mittag über den Beschluss des Landgerichts Wuppertal informiert worden, sagte der Sprecher des Managers.

Laut "Süddeutscher Zeitung" wurde der Haftbefehl gegen den 32-jährigen Verdächtigen aufgehoben, weil ihm kein dringender Tatverdacht nachgewiesen werden könne. Zu einer mögliche Beschwerde gegen die Entscheidung wollte die Sprecherin der Anklagebehörde sich nicht äußern.

Der Innogy-Finanzchef war am 4. März 2018 nach dem Joggen in einer Parkanlage in der Nähe seines Wohnhauses in Haan bei Düsseldorf von Vermummten überfallen und mit hochkonzentrierter Säure übergossen worden. Der heute 52-Jährige wurde schwer verletzt. Er schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Rund drei Wochen nach dem Angriff wurde Günther aus dem Krankenhaus entlassen.

"Ein ernüchterndes Signal"

Die E.on-Tochter Innogy hatte für Hinweise eine Belohnung von bis zu 80.000 Euro ausgesetzt. Günther war im März 2019 erstmals wieder öffentlich bei einer Bilanzpressekonferenz aufgetreten.

Im Oktober dieses Jahres nahmen Ermittler in Köln den Verdächtigen fest. Laut Staatsanwaltschaft bestreitet er die Tat. Es werde auch gegen weitere Verdächtige ermittelt.

Bevor das Gericht den Haftbefehl aufhob, hatte der Anwalt des Managers, Martin Meinberg, der "Süddeutschen Zeitung" gesagt, für Günther wäre eine Entlassung des Tatverdächtigen aus der Untersuchungshaft "ein ernüchterndes Signal". Er sei der Überzeugung gewesen, "dass sein Fall zumindest teilweise alsbald aufgeklärt werden würde". Nun reiche das Ermittlungsergebnis offenbar doch nicht aus, um den Haftbefehl aufrechtzuerhalten.