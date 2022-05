Haar bei München Patientin in psychiatrischer Klinik getötet

In einer psychiatrischen Klinik in Haar bei München ist laut Polizei eine Patientin in ihrem Zimmer getötet worden. An der 40-Jährigen seien Anzeichen für Gewalteinwirkung festgestellt worden, »dementsprechend gehen wir aktuell von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus«, sagte ein Polizeisprecher in München. Zudem sei in dem Raum nach bisherigen Erkenntnissen ein Brand gelegt worden, wie auch der »Münchner Merkur« berichtet.