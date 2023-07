Landgericht München Mann tötet Patientin in Psychiatrie – wegen Totschlags verurteilt

Nach der Tötung einer Patientin in einer Psychiatrie in Haar bei München ist ein 33-Jähriger des Totschlags schuldig gesprochen worden. Das Landgericht München I habe angeordnet, dass er in einer psychiatrischen Klinik bleibe, teilte eine Gerichtssprecherin mit, wie die dpa berichtet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.