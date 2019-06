A45 bei Hagen Hochzeitsgäste blockieren Autobahn

Sie bremsten auf 30 Kilometern pro Stunde ab, begleitet von lautem Hupen und eingeschalteten Warnblinklichtern, erzählen Zeugen später: Hochzeitsgäste haben am Freitagabend die A45 in der Nähe von Hagen blockiert. "Um ein Überholen der Kolonne zu verhindern, wechselten die Autofahrer auf allen Fahrstreifen wild hin und her", berichtet die Polizei Dortmund. 40 unbeteiligte Autofahrer hätten sich hinter der Kolonne einreihen müssen, ehe die Polizei die Feiernden stoppen konnte.

Er sei lediglich Gast einer Hochzeit und verstehe nicht, warum die Polizei ihn angehalten habe, sagte einer der beteiligten Autofahrer, den die Polizei angehalten hatte. "Ein Blick in das Strafgesetzbuch könnte in diesem Fall weiterhelfen", heißt es im Polizeibericht. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Gegen ihn und weitere Autofahrer werde nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

"Toleranzgrenzen überschritten"

In den vergangenen Monaten hat die Polizei in NRW immer wieder Hochzeitsgesellschaften auf der Autobahn gestoppt. In Essen hielten Beamte Ende März einen Autokorso an - wegen erhöhter Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise. Wenige Tage zuvor hatten Feiernde die A3 bei Ratingen mit Luxusautos blockiert, offenbar um auf der Fahrbahn Fotos zu machen.

Behörden sehen dadurch die Verkehrssicherheit zunehmend bedroht. "Autobahnen und Innenstädte sind keine privaten Festsäle", sagte NRW-Minister Herbert Reul. "Wenn Hochzeitsgesellschaften sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen, werden die Toleranzgrenzen unserer Gesellschaft klar überschritten."