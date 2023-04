Anschließend sei der Fahrer in Richtung eines nahe gelegenen Waldes geflüchtet. Offenbar ohne Rücksicht auf seine Mitfahrerin: Die 41 Jahre alte Bremerin ist der Polizei zufolge mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie wenig später verstorben sei.

Kein Führerschein

Die Suche nach dem Unfallfahrer dauert an. Am Nachmittag teilte die Polizei mit, man habe »mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit« die Personalien ermitteln können und fahnde nun nach einem 34 Jahre alten Mann aus Bremen – der nicht einmal einen Führerschein besitzt.