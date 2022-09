Kollegen während Schießerei allein gelassen Polizistinnen kämpfen in Berufungsverfahren um ihren Job

Am Montag hätten die beiden Angeklagten ihre Sicht des Hergangs geschildert, sagte ein Gerichtssprecher. Auch die Videos, die von der Dashcam des Polizeiwagens aufgezeichnet worden waren, seien angeschaut worden. Zudem habe das Gericht die Funksprüche aus jener Nacht abgehört. Schließlich hätten Zeugen ausgesagt, unter anderem der zweite, nicht verletzte Polizist.

Der damals verletzte Beamte soll am Mittwoch in einer Woche aussagen. Dank seiner schusssicheren Weste habe er nur ein schweres Hämatom davongetragen und den Schusswechsel ansonsten körperlich unbeschadet überstanden, sagte der Sprecher. Am Mittwoch soll dann auch voraussichtlich bereits eine Entscheidung fallen.