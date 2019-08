Hagen Pflegevater misshandelt Kind zu Tode - zwölf Jahre Haft

Wegen Totschlags wurde ein Pflegevater aus dem nordrhein-westfälischen Plettenberg zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Die Richter des Hagener Schwurgerichts zeigten sich von der Schuld des Angeklagten überzeugt.

Demnach soll der Mann das Kind am 2. Januar heftig geschüttelt und mit einem Staubsaugerrohr geschlagen haben. Das schwer verletzte Kind war von den Pflegeeltern noch in ein Krankenhaus gebracht worden, starb dann jedoch in Folge schwerer Hirnverletzungen.

Zunächst waren beide Pflegeeltern festgenommen worden. Der Tatverdacht gegen die Mutter ließ sich nicht erhärten. Der Vater hatte im Prozess eingeräumt, das Kind geschüttelt zu haben. An weitere Übergriffe habe er sich nicht erinnern können.