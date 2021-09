Jüdischer Feiertag Jom Kippur Polizei beendet Großeinsatz an Synagoge in Hagen

»Keine Hinweise auf eine Gefährdung«: Laut den Ermittlern sind die polizeilichen Maßnahmen an einem jüdischen Gotteshaus in Hagen abgeschlossen. Auch die Absperrungen in der Stadt werden aufgehoben.