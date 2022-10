Mit ihrer Flucht hätten sie ihre Kollegen in einer lebensbedrohlichen Situation ihrem Schicksal überlassen, »frei nach dem Motto: besser die als ich«, hatte Staatsanwalt Jörn Kleimann in seinem Plädoyer gesagt.

Im ersten Prozess hatten die Beamtinnen um Verständnis gebeten: »Ich habe jeden Moment damit gerechnet, selbst getroffen zu werden. Ich dachte nur ›Bitte nicht in den Hinterkopf‹«, sagte eine der beiden unter Tränen.

»Ich habe mich auch in gefährlichen Einsätzen nie versteckt«, sagte die dienstältere Kollegin. Doch diese Situation sei anders gewesen. In der Dunkelheit hätten sie wenig gesehen und nur die Schüsse gehört. »Ich wusste nicht wer, warum und wie viele. In mir schaltete alles auf Überleben.«