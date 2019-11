Wegen der Straßenblockaden bei den Protesten in Haiti geht manchen Gefängnissen offenbar das Essen für die Insassen aus. "Es besteht die Gefahr, dass Häftlinge verhungern", sagte Marie Rosy Auguste Ducena vom Nationalen Netzwerk für Menschenrechte. In den Gefängnissen von Jérémie und Mirebalais gebe es bereits kein Essen mehr.

Weil der Verkehr auf der Karibikinsel weitgehend zum Erliegen gekommen ist, können Angehörige den Häftlingen zudem keine Nahrungsmittel mehr bringen, wie es sonst üblich ist. Ohnehin wurde aus Sicherheitsgründen ein vorübergehendes Besuchsverbot verhängt.

Damit spitzt sich die dramatische Lage weiter zu: Die Gefängnisse in Haiti gelten als die am stärksten überbelegten weltweit. Die Zahl der Häftlinge übersteigt die eigentlichen Kapazitäten um 400 Prozent.

In dem verarmten Karibikstaat fordern Demonstranten seit Monaten den Rücktritt von Präsident Jovenel Moïse. Der Regierung werden zahlreiche Korruptionsaffären angelastet, unter anderem die Veruntreuung öffentlicher Gelder, während ein Großteil der Bevölkerung kaum genug zum Überleben hat. Engpässe in der Versorgung mit Benzin sorgten für weitere Wut. Haiti gilt als ärmstes Land der westlichen Hemisphäre.

"Übermäßige Gewalt angewendet"

Amnesty International wirft den Sicherheitskräften in dem Elf-Millionen-Einwohner-Staat Menschenrechtsverletzungen an Demonstranten vor. Bei Protesten gegen die Regierung des Karibikstaates seien zwischen dem 16. September und dem 17. Oktober mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 200 verletzt worden, teilte die Menschenrechtsorganisation mit. Die nationale Polizei sei in viele der Todesfälle verwickelt. Das habe die Auswertung von Videos ergeben.

Polizisten hätten Gummigeschosse, Tränengas und Wasserkanonen wahllos und aus nächster Nähe gegen Demonstranten eingesetzt und diese geschlagen, hieß es. Sie hätten auch mit scharfer Munition geschossen und Kriegswaffen benutzt.

"Die Sicherheitskräfte unter dem Kommando von Präsident Jovenel Mo"se haben übermäßige Gewalt angewendet", wurde die Amerika-Chefin von Amnesty International, Erika Guevara-Rosas, zitiert. "Solche Vorfälle müssen prompt, gründlich und wirksam untersucht werden."