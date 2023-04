Die Vereinten Nationen veröffentlichten unterdessen einen Bericht, in dem die Zunahme von Morden und Entführungen in Haiti hervorgehoben wird. Bewaffnete Banden konkurrieren demnach weiterhin darum, »ihre territoriale Kontrolle im Großraum Port-au-Prince auszuweiten«. Die Gewalt breite sich dadurch auch in bisher nicht betroffene Stadtviertel aus, hieß es.

»Mit Ländern in bewaffneten Konflikten vergleichbar«

Angesichts der hohen Todeszahlen und einer zunehmender Zahl von Stadtvierteln in der Kontrolle bewaffneter Banden »hat die Unsicherheit in der Hauptstadt ein Niveau erreicht, das mit Ländern in bewaffneten Konflikten vergleichbar ist«, warnt der Bericht.