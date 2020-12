Halle an der Saale Aus Fluss gerettetes Mädchen – 24-Jähriger festgenommen

Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat einen 24-Jährigen gefasst. Der Mann soll für das Verschwinden einer Sechsjährigen verantwortlich sein. Jogger hatten das Mädchen in der Saale entdeckt und in Sicherheit gebracht.