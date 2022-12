Gut eine Woche nachdem der Halle-Attentäter im Gefängnis zwei Geiseln genommen hat, ist er in ein bayerisches Gefängnis verlegt worden. Am frühen Dienstagmorgen wurde der 30-Jährige per Hubschrauber nach Augsburg geflogen, wie das Justizministerium in Magdeburg mitteilte. Die Verlegung wurde von einer bewaffneten Spezialeinheit des sachsen-anhaltischen Justizvollzugs durchgeführt und von Polizei-Spezialkräften aus den beiden beteiligten Ländern begleitet. Offen ist, wie lange der Mann in der JVA Augsburg-Gablingen bleiben wird.