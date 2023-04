Bemerkenswert ist demnach die Mischung aus krimineller Energie und Kreativität, die der Rechtsterrorist an den Tag legte. Der Gegenstand nämlich, mit dem er gleich zwei Bedienstete in seine Gewalt brachte , ist laut Ermittlern ein Konglomerat banaler Alltagsgegenstände. »Der Schussapparat bestand hauptsächlich aus Bauteilen eines Tackers, einem Holzstift, Drähten und aus einem kleinen Metallrohr«, heißt es. Das Röhrchen, zehn Zentimeter lang und sieben Millimeter dick, diente als Lauf, in dem eine Art Patrone steckte – zusammengebastelt aus Kleinteilen wie dem Druckknopf eines Kugelschreibers.