Nacheinander hatte er die Bediensteten der Haftanstalt in Burg bei Magdeburg in seine Gewalt gebracht und mit dem waffenähnlichen Gegenstand bedroht. Zwar gelang es dem Häftling, bis auf den Innenhof der JVA zu gelangen. Allerdings blieben die Außentore der Anstalt verschlossen, Balliet konnte von Justizvollzugsbeamten überwältigt werden. Er wurde anschließend in ein bayerisches Gefängnis verlegt.