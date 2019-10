Attacke in Sachsen-Anhalt Angriff in Halle - Täter soll ein 27-jähriger Deutscher sein

Im Fall des Angriffs auf die jüdische Gemeinde in Halle werden neue Details bekannt: Nach SPIEGEL-Informationen handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den 27-jährigen Stephan B. aus Sachsen-Anhalt. Den Ermittlern liegt inzwischen ein Video vor, das der Attentäter offenbar mithilfe einer Helmkamera aufnahm. Der Film zeigt, wie B. eine Passantin in der Nähe des jüdischen Friedhofs sowie einen Gast in einem Döner-Bistro in der Nähe der Synagoge erschießt.

Aus dem Video ergeben sich klare Hinweise auf ein antisemitisches und rechtsextremes Motiv. So schimpft der Täter mehrfach über "Juden" und "Kanaken". Nach Informationen des SPIEGEL war B. zuvor nicht polizeibekannt. Er wurde am Nachmittag festgenommen. Aufgrund der Schwere der Tat hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen.

Zunächst hatte die Polizei auf Twitter von mehreren Tätern gesprochen. Inzwischen gehen die Behörden von einem Einzeltäter aus. Die Ermittlungen über mögliche Komplizen stehen jedoch noch am Anfang. Die akute Gefährdungslage in Halle wurde inzwischen aufgehoben.