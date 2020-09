Überlebender des Halle-Attentats "Hier ist ein zutiefst verabscheuungswürdiges Verbrechen geschehen"

Bernd H. dachte "So ein Glück", als er am 9. Oktober einen Parkplatz vor dem "Kiez-Döner" in Halle fand. Dann stürmte der Attentäter in den Imbiss und richtete seine Waffe auf ihn. Vor Gericht schildert der Zeuge, was dann geschah.

Aus Magdeburg berichtet Beate Lakotta