Stephan Balliet, der Attentäter von Halle, soll sich vor einem Jahr bei der Bundeswehr beworben haben. Wie Teilnehmer einer nicht-öffentlichen Sitzung des Bundestags-Innenausschusses sagten, versuchte Balliet im September 2018, in die Truppe einzutreten. An der Sitzung nahmen Generalbundesanwalt Peter Frank und ein Vertreter des Bundeskriminalamtes teil.

Den Angaben zufolge zog Balliet seine Bewerbung allerdings später wieder zurück. Weshalb er sich anders entschied, ist noch nicht bekannt. Er hatte ab Ende 2010 bis 2011 einige Monate lang seinen Grundwehrdienst geleistet. Ein Chemie-Studium brach er später ab.

Balliet habe sich auf eine Mannschaftslaufbahn beworben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus der Bundeswehr. Im Jahr 2019 habe er einen Tag vor dem Auswahlverfahren dann eine Email geschrieben und erklärt, er verzichte auf die Bewerbung. Die Gründe seien unklar geblieben.

Am 9. November hatte Balliet versucht, schwer bewaffnet in die Synagoge in Halle an der Saale einzudringen, wo rund 50 Gläubige den jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen. Als der Plan misslang, erschoss der Täter auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau und kurz darauf einen 20-jährigen Mann in einem Döner-Imbiss. Es gab mehrere Verletzte. Der 27-Jährige ist in Untersuchungshaft. Er hat die Tat gestanden und dabei antisemitische und rechtsextreme Motive eingeräumt.

Außerdem wurde nun bekannt, dass Balliet sich bereits 2015 im Internet eine Schusswaffe besorgt haben will. Das berichteten mehrere Teilnehmer der Innenausschuss-Sitzung. Ob er die Waffe im offenen Internet oder im sogenannten Darknet fand, ist demnach noch nicht endgültig geklärt. Auch die Frage, ob es sich damals um eine Schreckschusspistole oder um eine scharfe Waffe handelte, sei letztlich offen geblieben, hieß es.

In seinem sogenannten Manifest führt Balliet unter den genannten Waffen auch einen Karabiner auf, als "Ersatzwaffe".

Für das von ihm geplante Massaker in der Synagoge baute Balliet mehrere Waffen selbst und stellte auch Munition her. Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster sagte, dass der Mann die Tür der Synagoge nicht überwinden konnte, habe wohl vor allem an der relativ geringen Durchschlagskraft seiner selbstgebauten Waffen gelegen. Der Attentäter soll den Angaben zufolge gesagt haben, er habe seine Waffen nur einmal in einem Schuppen seines Vaters ausprobiert.

Die Grünen haben nach dem Angriff von Halle davor gewarnt, Balliet vorschnell als "labile Persönlichkeit" abzutun. "Diese Bewertung stützt sich allein auf sein Geständnis und nicht auf eine unabhängige Begutachtung", sagte Innenexpertin Irene Mihalic.

Im Ausschuss sei "vorschnell ohne jedes Gutachten" gesagt worden, der Täter habe eine labile Persönlichkeit, kritisierte Mihalic. "Es darf nicht Zweck der Strafverfolgung sein, die Aussagen des Täters festzuklopfen." Das gelte auch für die Frage, ob es ein Umfeld, Mittäter, Mitwisser und Financiers gab. Das müsse unabhängig von den Aussagen des Täters geklärt werden. "Die Bundesregierung muss nun endlich aufwachen und ihre Defizite bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus entschieden aufarbeiten", sagte Mihalic.

Ähnlich äußerte sich der FDP-Innenexperte Benjamin Strasser. "Die Bundesregierung darf sich keinen schlanken Fuß machen und so tun, als seien Terroranschläge von rechtsextremen Rassisten ein neues Phänomen", sagte Strasser. "Nach Taten wie den Anschlägen von Christchurch oder am Münchner OEZ im Jahr 2016 hätte man gewarnt sein müssen."

Im Zusammenhang mit dem Attentat ist eine Wohnung in Mönchengladbach durchsucht worden. Ihre Bewohner werden verdächtigt, das sogenannte Manifest des Balliets verbreitet zu haben.