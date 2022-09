Marktplatz in Halle Explosion mit drei Schwerverletzten – Polizei vermutet Deos als Ursache

In Halle an der Saale ist es in einer öffentlichen Toilette zu einer Explosion gekommen. Zwei Mädchen und eine Frau wurden bei dem Vorfall schwer verletzt. Nun hat die Polizei erste Erkenntnisse zur Ursache.