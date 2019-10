+++ Newsblog zu Halle (Saale) +++ Gabriel verlangt härteres Vorgehen gegen Rechtsextreme

Tag eins nach den tödlichen Schüssen in Halle (Saale): Als mutmaßlicher Täter wurde der 27-jährige Stephan B. aus Sachsen-Anhalt festgenommen. Er handelte vor Ort in Halle offenbar alleine. Bei der Tat trug er eine Helmkamera, mit der er ein Video offenbar live streamte. Inzwischen ist auch ein Dokument aufgetaucht, bei dem es sich um eine Erklärung des Angreifers zu handeln scheint. Die Generalbundesanwaltschaft geht von einer rechtsextremistischen und antisemitischen Motivation der Tat aus. Wir informieren Sie hier über die neuesten Entwicklungen. 10/10/19 9:28 AM Max Privorozki , Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in Halle, war in der Synagoge, in die der Täter eindringen wollte. Auf einem Monitor beobachtete er den Angriff . Sehen Sie hier das Video von Andreas Evelt. 10/10/19 9:23 AM "Dieser rechtsextremistisch motivierte Anschlag von Halle bestürzt uns alle", sagt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vor der Synagoge in Düsseldorf . "Wir leben in einer Zeit, in der rechtsradikaler Terror Menschen tötet, in Deutschland, mitten unter uns." 10/10/19 9:19 AM Die Bundesanwaltschaft will am frühen Nachmittag über Ermittlungsergebnisse informieren . Für 14.30 Uhr sei eine Pressekonferenz in Karlsruhe geplant, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Zugleich bestätigte er die Identität des Tatverdächtigen. Der mutmaßliche Täter soll noch im Tagesverlauf einem Haftrichter vorgeführt werden. Laut Strafprozessordnung muss dies spätestens am Tag nach der Festnahme geschehen. 10/10/19 9:13 AM Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Halle (Saale), Max Privorozki , entzündet an der Synagogenmauer eine Kerze. Wenige Meter davon entfernt hatte der Attentäter einer Passantin in den Rücken geschossen und sie getötet. Im Laufe des Vormittags zündeten Menschen vor der Synagoge Kerzen an und legten Blumen nieder . AP Photo/Jens Meyer Mann mit israelischer Flagge vor der Synagoge in Halle 10/10/19 9:09 AM Eine Augenzeugin , die den Anschlag in der Synagoge miterlebt hat, kritisiert, dass die Polizei erst spät eingetroffen sei . "Es hat tatsächlich mehr als 15 Minuten gedauert, bis jemand hier war", sagt Christina Feist, die vor der Synagoge das Geschehen vom Vortag beschreibt. Der Kantor habe beim Angriff des Attentäters, den er über eine Überwachungskamera gesehen habe, "superschnell reagiert" : "Alle raus, in den nächsten Raum, nach oben in die Küche, auf den Boden, weg von den Fenstern." 10/10/19 9:03 AM Unsere Autoren Timo Lehmann und Jean-Pierre Ziegler haben zusammengetragen, was bisher über den Täter bekannt ist: 10/10/19 8:43 AM Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt , Henriette Quade , warnte davor, den mutmaßlichen Todesschützen von Halle als Einzeltäter abzutun . "Jemand, der so etwas tut, der sich dabei filmt, der sich vorher Waffen beschafft hat, hat ein Netzwerk", sagte Quade im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Auch der FDP-Innenpolitikexerte Benjamin Strasser warnte davor , den Verdächtigen vorschnell als einen Einzeltäter einzustufen . Strasser sagte, es gebe auch "einen ideologischen Background" und Menschen, die den mutmaßlichen Täter bei seiner Radikalisierung begleiteten. Angesichts dieser Tatsachen von einem Einzeltäter zu sprechen, sei falsch und ignoriere den Terror, den diejenigen, die von Rechtsextremen bedroht seien, alltäglich erlebten. 10/10/19 8:40 AM Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel wirft den Behörden vor, Rechtsextremismus nicht mit der nötigen Härte zu verfolgen . "Nach wie vor scheint es so, als ob der Staat die Gefahren von rechts unterschätzt", twitterte Gabriel. "Wäre das ein Anschlag von links gewesen, würden jetzt Hunderte Wohnungen und Organisationen durchsucht. Wann endlich zeigt der demokratische Rechtsstaat seine Zähne und entwaffnet diese Brut?" 10/10/19 8:38 AM Die israelische Zeitung "Haaretz" kommentierte den Anschlag folgendermaßen: "Die Schüsse auf die Synagoge in Ostdeutschland waren nicht nur ein antisemitischer Angriff. Es war auch ein Angriff auf Einwanderung (...). Das Hauptziel des Angreifers in Halle waren Juden in einer Synagoge an Jom Kippur. (...) Und wie wir am Mittwoch in Halle gesehen haben, rettet die erhöhte Sicherheit an den Synagogen Leben. Als der Angreifer mit den Waffen, die er zur Hand hatte, die gesicherte Tür der Synagoge nicht durchbrechen konnte, musste er weglaufen und andere töten, nicht Mitglieder der jüdischen Gemeinde. (...) Es handelt sich hierbei nicht um organisierte oder zum Teil organisierte Netzwerke. Sondern um eine Ideologie. (...) Die Erklärung des Angreifers in Halle ist fast identisch mit der des Angreifers, der vor fast einem Jahr in einer Synagoge in Pittsburgh elf Juden ermordete, oder des Täters von Christchurch, Neuseeland, der bei einem Massaker in einer Moschee im März 51 Muslime beim Gebet tötete. Es handelt sich um eine globale rassistische White-Supremacy-Ideologie (Vorherrschaft von Weißen), die liberale Offenheit gegenüber Einwanderern, gegenüber Frauen- und Schwulenrechten sowie Toleranz gegenüber Minderheiten als Bedrohung für die weiße Rasse betrachtet. (...) Um einen neonazistischen Angriff durchzuführen, ist keine Terrorinfrastruktur erforderlich. Die Täter sind einheimische weiße Männer voller Feindseligkeit und Frustration, angestachelt nicht nur von rechtsextremen Internetseiten und Literatur, sondern auch von angeblichen Mainstreampolitikern, allen voran Präsident Donald Trump." 10/10/19 8:32 AM Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Halle, Max Privorozki , hat einen fehlenden Polizeischutz beklagt. "Bei uns gibt es nie Polizeikontrollen" , sagte er. Nicht einmal bei der Chanukka-Feier, dem Jüdischen Lichterfest, mit mehreren Hundert Menschen gebe es Polizei, "obwohl ich bitte, dass sie kommen". Anders als beispielsweise in Berlin und München sei die Polizei nicht vor der Synagoge präsent . 10/10/19 8:23 AM Das Bundesinnenministerium kündigt für 15 Uhr eine Pressekonferenz mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) bei der Polizei in Halle an. Daran teilnehmen sollen auch Reiner Haseloff (Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt), Josef Schuster (Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland), Maram Stern (Jüdischer Weltkongress) und Holger Stahlknecht (Innenminister von Sachsen-Anhalt). Am Vormittag wollen zunächst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Haseloff die Synagoge besuchen, am frühen Nachmittag dann auch Seehofer. 10/10/19 8:03 AM Außenminister Heiko Maas (SPD) hat mit Fassungslosigkeit auf den Anschlag reagiert. "Warum geschieht das in unserem Land? Unserem Land! Zwei unschuldige Menschen wurden brutal ermordet - wie entsetzlich und sinnlos", twitterte er. 10/10/19 8:00 AM Bei der Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Täters seien Beweismittel sichergestellt worden, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft am Morgen. Der Mann soll mit seiner Mutter in der Wohnung gelebt haben. Der mutmaßliche Täter war zuvor offenbar nicht als Rechtsextremer aufgefallen . Geprüft werde, ob es Mittäter gegeben habe. "Er hat geplant, Menschen zu töten", sagte ein Ermittler. Letztlich habe er aber seinen Anschlagsplan nicht umsetzen können. Weitere Einzelheiten über den offenbar verletzten 27-jährigen Stephan B. aus Sachsen-Anhalt wurden zunächst nicht bekannt. Derzeit wird das Umfeld des Mannes ermittelt . 10/10/19 7:41 AM Der Fußball-Drittligist Hallescher FC wird nach dem Anschlag vorerst mit Trauerflor spielen . Das gilt für die Partie des HFC an diesem Donnerstag beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue als auch im Spiel des Landespokals am Samstag in Talheim. Der Verein stehe "unter Schock", schrieb der HFC auf seiner Homepage. "Die bestürzte HFC-Familie spricht den Angehörigen der Opfer in großer Trauer ihr tief empfundenes Mitgefühl aus , verurteilt jegliche Form von Terror, Extremismus und Gewalt und bedankt sich bei den Verantwortlichen der Stadt und den Einsatzkräften für das umsichtige und transparente Handeln rund um die feigen Anschläge", schrieb der HFC weiter. Der Verein wünsche den Hinterbliebenen Kraft für die "schier unmögliche Bewältigung der Trauer". 10/10/19 7:33 AM Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach dem Angriff mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster , telefoniert. Das sagte eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes der Nachrichtenagentur dpa. Die beiden hätten noch am Mittwoch miteinander gesprochen. Steinmeier hatte nach dem Angriff zur Solidarität mit den jüdischen Mitbürgern aufgerufen . Das habe er in dem Telefonat noch einmal bekräftigt, sagte die Sprecherin. "Gegen Mittag" werde der Bundespräsident Halle besuchen , eine genaue Uhrzeit stehe noch nicht fest. 10/10/19 7:16 AM Der Zentralrat der Juden in Deutschland sieht in dem Angriff eine " neue Qualität des Rechtsextremismus in Deutschland". Zentralratspräsident Josef Schuster sagte im Deutschlandfunk, der Anschlag auf die Synagoge verändere das Gefühl jüdischer Menschen in Deutschland. "Es macht sich Sorge breit." Er beobachte eine politische Entwicklung, die Rechtsextremismus fördere, sagte Schuster weiter. Deshalb sei die Tat nicht ganz unerwartet gewesen. Nun sei entscheidend, dass die deutschen Behörden sicherstellten, dass jüdische Menschen unbeschadet eine Synagoge besuchen könnten. Prinzipiell schienen die technischen Schutzmaßnahmen sehr gut gewesen sein, sagte Schuster. "Aber wäre hier ein Polizeiposten gewesen , hätte der Mann unschädlich gemacht werden können."