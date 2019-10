News-Briefing

Was ist passiert?



In Halle an der Saale sind am Mittag zwei Menschen getötet und mindestens zwei verletzt worden. Laut Polizei wurde ein Mann in einem Imbiss erschossen, eine Frau erlag in der Nähe eines Friedhofs ihren schweren Verletzungen. Zudem wurden ein Mann und eine Frau mit Schussverletzungen ins Universitätsklinikum eingeliefert - ob sie in Lebensgefahr schweben, ist nicht bekannt.

Zuvor waren im Paulusviertel nördlich der Altstadt mehrere Schüsse gefallen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von mehreren Tätern aus, ein Verdächtiger wurde gefasst. Zu möglichen Tatmotiven machten die Behörden bislang keine Angaben.

Einer der Angreifer versuchte offenbar, in die Synagoge einzudringen. Dort hatten sich nach Angaben der Jüdischen Gemeinde mehr als 70 Menschen versammelt - die Sicherheitsvorkehrungen hielten dem Angriff demnach stand. Gegenwärtig begehen Gläubige auf der ganzen Welt den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur.

Auch im etwa 15 Kilometer von Halle entfernten Landsberg fielen der Polizei zufolge Schüsse. Das Lagezentrum der Landesregierung warnte vor einem "Schusswaffengebrauch im Bereich Landsberg". Zu den näheren Umständen des Vorfalls gibt es bislang keine offiziellen Angaben.

Was bedeutet das?



Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen Mordes übernommen. Dieser Schritt sei wegen der "besonderen Bedeutung des Falls" erfolgt, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde. Es gehe um "die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland betreffende Gewaltdelikte".

Das Wichtigste im Überblick:

Die Lage ist noch unübersichtlich, doch möglicherweise gibt es mehr als einen Täter. Nach SPIEGEL-Informationen floh ein Verdächtiger im Taxi und wurde auf der Autobahn von Beamten festgenommen.

Stadtverwaltung und Polizei riefen die Bevölkerung dazu auf, Gebäude und Wohnungen in Halle bis auf Weiteres nicht zu verlassen .

. Ein Täter trug laut Aufnahmen von Augenzeugen, die dem SPIEGEL vorliegen, einen Helm sowie Kleidung, die einer Kampfmontur ähnelten.

ähnelten. Max Privorozki, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, schilderte dem SPIEGEL, wie er den Angriff in der Synagoge erlebte. "Der Täter schoss mehrfach auf die Tür und warf auch mehrere Molotowcocktails, Böller oder Granaten, um einzudringen. Aber die Tür blieb zu, Gott hat uns geschützt. Das Ganze dauerte vielleicht fünf bis zehn Minuten", sagt der Gemeindevorsitzende.

Welche Reaktionen gibt es?