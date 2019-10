+++ Newsblog +++ Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlungen nach Attacke in Halle

Bei Schüssen in Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Zunächst meldete die Polizei, mehrere bewaffnete Täter seien mit einem Auto auf der Flucht. Die Ermittler gehen derzeit offenbar von zwei Tätern aus. Am frühen Nachmittag meldete die Polizei die Festnahme einer Person. "Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam", twitterte die Polizei und rief die Bevölkerung auf, in ihren Wohnungen oder an ihrem Arbeitsplatz bleiben. Auch in Landsberg, rund 15 Kilometer von Halle entfernt, gab es Schüsse, bestätigte eine Polizeisprecherin in Halle. Die Hintergründe der Tat sind völlig unklar. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Das bestätigte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe dem SPIEGEL. Wir informieren Sie hier über die neuesten Entwicklungen. 10/9/19 1:10 PM Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat einen Besuch bei der EU in Brüssel abgebrochen. Der CDU-Politiker verkürze seinen Aufenthalt und komme eher nach Sachsen-Anhalt zurück, sagte ein Regierungssprecher. Haseloff hatte eigentlich mit Vertretern anderer Kohleregionen aus ganz Europa und EU-Vertretern über den Strukturwandel sprechen wollen. 10/9/19 12:55 PM Der Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand (parteilos), hat einen Stab für Außergewöhnliche Ereignisse einberufen. Wiegand sprach in einer Mitteilung von einer "Amoklage" . Alle Rettungskräfte der Feuerwehr seien in Alarmbereitschaft versetzt worden. Unter der Nummer 115 wurde ein Bürgertelefon geschaltet. 10/9/19 12:54 PM Die Leipziger Polizei hat ihre Kräfte vor der Synagoge der benachbarten Stadt verschärft. Weitere Maßnahmen seien bislang noch nicht getroffen worden, sagte ein Sprecher. Auch vor der Synagoge in Dresden wurde nach Angaben der Polizei der Polizeischutz erhöht. 10/9/19 12:50 PM Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Das bestätigte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe soeben dem SPIEGEL. 10/9/19 12:48 PM Reuters Sicherheitskräfte in Halle 10/9/19 12:47 PM Ermittler gehen offenbar von zwei Täter aus. 10/9/19 12:46 PM Ein Polizeisprecher sagte dem SPIEGEL, ein Mann sei in einem Imbiss getötet worden. Zudem sei eine Frau sei in der Humboldstraße in der Nähe des Friedhofs umgebracht worden. 10/9/19 12:40 PM Der oder die Verdächtigen versuchten offenbar, in die nahe gelegene Synagoge einzudringen. Max Privorotzki, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, bestätigte dem SPIEGEL den Vorfall. "Momentan sind 70 bis 80 Personen in der Synagoge", sagte Privorotzki. Die Sicherungsvorkehrungen am Eingang haben "dem Angriff standgehalten", sagte er weiter. Gegenwärtig begehen Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt Jom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag. Auch deshalb befanden sich wohl so viele Mitglieder in dem Gotteshaus. Show more Tickaroo Liveblog Software