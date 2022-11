In mehreren deutschen Städten ist es am Halloweenabend zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Polizei gekommen.

Wie die Polizei am Dienstag berichtet , sei es in Hamburg in verschiedenen Stadtteilen zu Böller- und Eierwürfen sowie kleineren Bränden gekommen. Teilweise seien auch Personen mit Schreckschuss-, Softair- oder Anscheinswaffen angetroffen worden. In einigen Stadtteilen seien zudem Müllcontainer angezündet worden.