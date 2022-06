Der Mann soll am Freitagabend mit seinem Auto an einem Unfall auf einer Landstraßenkreuzung beteiligt gewesen und anschließend zu Fuß geflüchtet sein. Der Polizei zufolge war er mit seinem Wagen in ein mit vier Menschen besetztes anderes Fahrzeug gefahren, das offenbar gerade auf die Landstraße einbog. Ein 13-jähriges Mädchen starb, die drei weiteren Insassen des Autos wurden schwer verletzt.