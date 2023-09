Laut den Urteilsfeststellungen klingelte der Neunjährige, der nach einem Bericht des »Hamburger Abendblatts« »geistig eingeschränkt« sein soll, am 31. Oktober 2022 anlässlich des Halloweenfests an der Haustür des 48-Jährigen. Der Mann öffnete dem Jungen barfuß und im Bademantel. Dabei hielt er nach Auffassung des Gerichts auch das Messer in der Hand.