Die Richterinnen und Richter sahen es nach Angaben eines Gerichtssprechers in ihrem Urteil als erwiesen an, dass Abdurrahman C. eine Terrorattacke mit Sprengsätzen und einer Schusswaffe geplant hatte. Der Islamist wurde allerdings bei einer inszenierten Waffenübergabe im Sommer vergangenen Jahres gefasst. Er war an einen verdeckt arbeitenden Polizisten geraten, der als Verkäufer auftrat.