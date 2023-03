2009

Am 11. März erschießt ein 17-Jähriger in Winnenden und Wendlingen in Baden-Württemberg 15 Menschen. Der Amoklauf beginnt in einer Realschule, wo er zwölf Menschen ermordet. Auf der Flucht erschießt er einen Mann und zwingt einen weiteren zu einer Autofahrt in das 40 Kilometer entfernte Wendlingen. Dort erschießt er in einem Autohaus einen Kunden sowie einen Verkäufer. Als die Polizei ihn stellt, tötet er sich selbst.