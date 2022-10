Wie »Bild« und »Abendblatt« berichten, fand die Polizei bei ihm Kokain und Ecstasy. Die Polizei kennt ihn schon länger als Gewalttäter. So soll er 2015 in Frankfurt am Main an Ausschreitungen beteiligt gewesen sein. Für sein Verhalten vor dem Derby zeigte ihn die Polizei an wegen Verdachts auf Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Druck auf den Innensenator

Innensenator Andy Grote (SPD), der oberste Chef der Polizei, äußerte sich erstmals am Montag zu dem Vorfall. Er könne »gut verstehen, dass viele von den Bildern in dieser Videosequenz schockiert sind«. Polizeiliche Gewaltanwendung müsse im Einzelfall »immer erforderlich und verhältnismäßig« sein. »Das erscheint in diesem Fall zumindest zweifelhaft.«