In Hamburg ist ein Mann offenbar nach Drogenkonsum gestorben. Der 22-Jährige hatte mutmaßlich zusammen mit vier weiteren in einem Hotel auf St. Pauli in Hamburg Drogen genommen. Eine 13-Jährige und zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren liegen im Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.