Oberlandesgericht in Hamburg Ehemaliger Terrormiliz-Kämpfer zu Freiheitsstrafe verurteilt

Er soll sich an der Belagerung zweier Dörfer in Syrien beteiligt haben: Ein 27-Jähriger muss einem Gerichtsurteil in Hamburg zufolge fast drei Jahre in Haft. Der Mann selbst sprach stets von einer Verwechslung.