Zum Prozessauftakt am Donnerstag verwies die Verteidigung der Angeklagten in einer Erklärung auf eine psychische Erkrankung ihrer Mandantin. Am nächsten Verhandlungstag soll sich die Beschuldigte in einer persönlichen Aussage näher äußern.

Dem Ehepaar wird wegen der Anbahnungsversuche auf der Darknetseite versuchte Anstiftung zum Mord in zwei Fällen zur Last gelegt. Für den Prozess gegen die beiden wurden zunächst Termine bis Februar 2023 angesetzt.