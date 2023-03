Die am Montag in Hamburg getötete Hundertjährige soll von ihrem Enkel mit einem Beil angegriffen worden sein. »Mutmaßliches Tatmittel war ein am Tatort aufgefundenes Beil«, sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering dem SPIEGEL. Zuvor hatte die »Bild« -Zeitung berichtet.